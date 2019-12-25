Курченко лишили монополии на вывоз угля из Донбасса
Компания «Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, который получила в марте 2018 года.
С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам.
Российский РБК сообщает, что угольные шахты самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили право продавать уголь не только компании «Газ-Альянс». Информацию двух источников, близких к угольным компаниям Донбасса, подтвердили изданию угольный трейдер и федеральный чиновник.
По данным одного из источников, угольщикам разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но «на условиях не хуже, чем у компании Курченко».
В марте 2018 года стало известно, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Угольные трейдеры тогда пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.
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