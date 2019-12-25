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Главная » Украина » Экономика
08:18 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Курченко лишили монополии на вывоз угля из Донбасса

Компания «Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, который получила в марте 2018 года.

С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам.

Российский РБК сообщает, что угольные шахты самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили право продавать уголь не только компании «Газ-Альянс». Информацию двух источников, близких к угольным компаниям Донбасса, подтвердили изданию угольный трейдер и федеральный чиновник.

По данным одного из источников, угольщикам разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но «на условиях не хуже, чем у компании Курченко».

В марте 2018 года стало известно, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Угольные трейдеры тогда пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.

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Тэги: уголь, Донбасс, Сергей Курченко

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