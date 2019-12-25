НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Экономика
10:42 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко пригрозил забрать у России две трубы нефтепровода Дружба

При отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» пригрозил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Через Польшу, это самый дешевый маршрут. Я могу взять саудовскую нефть или американскую с рынка в Гданьске, и по трубе завезти в Белоруссию реверсом», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть на НПЗ. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба», — сказал он.

Источник:
Тэги: Россия, нефтепровод, Александр Лукашенко

Новости по теме

Лукашенко заявил Путину, что ищет замену российскому газу

Беларусь будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит на них слишком высокую цену.

Лукашенко заявил, что Россия прессует Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».

Лукашенко подарит Путину Беларусь на Новый год

20 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы