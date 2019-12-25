Российские СМИ назвали договор с Украиной о транзите газа поражением «Газпрома»

Контракт перестает выглядеть сбалансированным решением, а становится вынужденным шагом для «Газпрома», которому пришлось согласиться на любые уступки

Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».

Оржель в своей статье для «Экономической правды» указал, что за пять лет Украина заработает на транзите 15 миллиардов долларов, то есть в среднем по три миллиарда в год.

Такую же сумму «Газпром» платит Украине сейчас, но размер поставок, прописанный в контракте, окажется в два раза меньше — минимум 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в четыре следующих года. Сократить поставки не получится, потому что за непоставленные объемы заплатить придется в любом случае.

Это означает, что тариф на прокачку вырастет практически вдвое, хотя премьер Дмитрий Медведев называл его «очень гуманным». «Все их попытки его взвинтить — они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — утверждал он.

Стороны договорились засекретить платежи «Газпрома». Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал тарифы на транспортировку, но о конкретной сумме, которую придется платить России, эти цифры ничего не говорят. Дело в том, что контракт с оператором газотранспортной системы заключит «Нафтогаз», а за это «Газпром» заплатит отдельно.

Таким образом, констатирует издание, если Оржель прав, то контракт перестает выглядеть сбалансированным решением, а становится вынужденным шагом для «Газпрома», которому пришлось согласиться на любые уступки, чтобы не понести еще большие потери.

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