Российские СМИ назвали договор с Украиной о транзите газа поражением «Газпрома»
Контракт перестает выглядеть сбалансированным решением, а становится вынужденным шагом для «Газпрома», которому пришлось согласиться на любые уступки
Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель. К такому выводу пришел «Коммерсантъ».
Оржель в своей статье для «Экономической правды» указал, что за пять лет Украина заработает на транзите 15 миллиардов долларов, то есть в среднем по три миллиарда в год.
Такую же сумму «Газпром» платит Украине сейчас, но размер поставок, прописанный в контракте, окажется в два раза меньше — минимум 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в четыре следующих года. Сократить поставки не получится, потому что за непоставленные объемы заплатить придется в любом случае.
Это означает, что тариф на прокачку вырастет практически вдвое, хотя премьер Дмитрий Медведев называл его «очень гуманным». «Все их попытки его взвинтить — они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — утверждал он.
Стороны договорились засекретить платежи «Газпрома». Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал тарифы на транспортировку, но о конкретной сумме, которую придется платить России, эти цифры ничего не говорят. Дело в том, что контракт с оператором газотранспортной системы заключит «Нафтогаз», а за это «Газпром» заплатит отдельно.
Таким образом, констатирует издание, если Оржель прав, то контракт перестает выглядеть сбалансированным решением, а становится вынужденным шагом для «Газпрома», которому пришлось согласиться на любые уступки, чтобы не понести еще большие потери.
Новости по теме
То, что в ходе переговоров в Берлине Украина, Россия и ЕС подписали протокольное соглашение о газовом транзитном контракте, спасло «Газпром» от банкротства.
«Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
В целом за первый квартал 2018 года объемы прокачки газа упали