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Главная » Украина » Общество
08:44 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Доктор Комаровский посоветовал смотреть лучше порно в интернете, чем новости по телевизору

Такое заявление известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал в видео, опубликованном в Facebook.

Комаровский уточнил, что недавно узнал, что Украина вошла в список стран, жители которых чаще населения других государств смотрел видео на PornHub. Доктор назвал эту новость очень хорошей.

«Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой — здоровее будете», — заключил телеведущий.

Ранее порноресурс PornHub подвел итоги года, опубликовав рейтинг стран, жители которых чаще других смотрели ролики на платформе. Украина заняла 16 место, Россия — 18-е.

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Тэги: порно, телевизор, новости, Евгений Комаровский

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