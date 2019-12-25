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08:53 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Индийца, который отошел в лес по нужде, загрыз лев

Лес Гир, расположенный возле дома погибшего, единственное место, где живут азиатские львы. В штате оставалось около 523 животных этого подвида.

Около шести часов утра 23 декабря 55-летний житель деревни Джира (штата Гуджарат) по имени Кадубхаи Бхилад пошел в туалет в лес возле своего дома. Там его атаковал лев.

В результате произошедшего индиец скончался. Его тело было направлено в больницу для проведения вскрытия.

Лес Гир, расположенный возле дома погибшего, единственное место, где живут азиатские львы.

Согласно последней переписи в 2015 году, в штате оставалось около 523 животных этого подвида.

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Тэги: Индия, туалет, лев

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