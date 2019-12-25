В российском футболе ввели запрет на публичную критику судей

Российский футбольный союз (РФС) ввел запрет на публичную критику судей. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

В РФС была принята норма, согласно которой футболисты, тренеры и руководители команд смогут объявлять только о том, что они обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

В начале декабря президент ЦСКА Евгений Гинер обругал главу департамента судейства РФС Александра Егорова. Он назвал ситуацию с судейством в российской лиге беспределом и посоветовал Егорову уйти в отставку. «А лучше не уволиться, а застрелиться», — добавил он. Позднее Гинер был отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей.

За день до этого главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил судей матча ЦСКА с «Краснодаром». В сентябре нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал работу судей на матче с «Ахматом» позором, а главный тренер команды Сергей Семак после игры призвал своего помощника не разговаривать «с этими козлами».

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