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Главная » Мир » Общество
09:02 25 Декабря 2019 Просмотров 648   КомментариевКомментарии

Российского оппозиционера насильно отправили служить в армию

Менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, в чьей квартире вчера прошел обыск, отправили служить на архипелаг Новая Земля.

«Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. Заблокировали сим-карту, ФСБ выломала дверь, на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», – сообщил в своем Twitter Алексей Навальный.

Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, которая говорила с Шаведдиновым по телефону.

29 октября Руслан Шаведдинов подал иск в Савеловский районный суд Москвы против призывной комиссии муниципального округа «Аэропорт» и ФКУ «Военный комиссариат Москвы». Как пояснил адвокат Аркадий Чаплыгин, Шаведдинов просил суд признать незаконным призыв на военную службу. Однако, как следует из картотеки на сайте суда, в удовлетворении искового заявления сотруднику ФБК было отказано. Не удовлетворил исковые требования Шаведдинова и Московский городской суд, однако призыв в армию произошел до того, как оба решения вступили в законную силу.

Накануне в квартире Руслана Шаведдинова прошел обыск. Силовики взломали дверь в его квартиру, откуда вынесли часть техники, в том числе телевизор Шаведдинова. Куда сотрудник ФБК был доставлен потом, точно неизвестно.

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Тэги: Россия, оппозиция, армия

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