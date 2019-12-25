Российского оппозиционера насильно отправили служить в армию
Менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, в чьей квартире вчера прошел обыск, отправили служить на архипелаг Новая Земля.
«Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. Заблокировали сим-карту, ФСБ выломала дверь, на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», – сообщил в своем Twitter Алексей Навальный.
Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, которая говорила с Шаведдиновым по телефону.
29 октября Руслан Шаведдинов подал иск в Савеловский районный суд Москвы против призывной комиссии муниципального округа «Аэропорт» и ФКУ «Военный комиссариат Москвы». Как пояснил адвокат Аркадий Чаплыгин, Шаведдинов просил суд признать незаконным призыв на военную службу. Однако, как следует из картотеки на сайте суда, в удовлетворении искового заявления сотруднику ФБК было отказано. Не удовлетворил исковые требования Шаведдинова и Московский городской суд, однако призыв в армию произошел до того, как оба решения вступили в законную силу.
Накануне в квартире Руслана Шаведдинова прошел обыск. Силовики взломали дверь в его квартиру, откуда вынесли часть техники, в том числе телевизор Шаведдинова. Куда сотрудник ФБК был доставлен потом, точно неизвестно.
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