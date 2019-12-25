В Москве бывшего бойца ММА избили хулиганы

В московском районе Бибирево трое хулиганов избили бывшего бойца смешанных боевых искусств (MMA) Дмитрия Кузнецова. Немного досталось и спутнице Дмитрия.

Бывший спортсмен, решивший заняться искусством, подвез подругу и доставал из машины холст, когда с ним вступили в перепалку трое прохожих.

Ссора быстро переросла в неравную драку, в которой Кузнецову не сильно помогли его бойцовские навыки. Атлет успел вырубить одного из нападавших, но двое других повалили его на землю и принялись бить ногами.

«Шла компания из трех человек, – рассказал Кузнецов изданию «Подмосковье сегодня». – Я доставал из машины холст, и один из парней меня толкнул. Видимо, он хотел спровоцировать драку, не знаю, что у него было на уме. Я ему ответил немного агрессивно – «Тебе места мало на тротуаре?». Он подошел, началась перепалка, которая переросла в драку».

Кузнецов не получил серьезных травм, поэтому не стал обращаться в больницу и в полицию. Немного досталось спутнице Дмитрия, которая попыталась разнять драку и тоже получила синяк.

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