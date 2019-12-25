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Главная » Украина » Экономика
08:26 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинскими игрушками украшают елки в 27 странах мира

Больше всего украинские игрушки на елку покупали Голландия, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.

Украина в период с января по октябрь нынешнего года на 7,7% нарастила экспорт изделий для новогодних и рождественских праздников в денежном эквиваленте – до 7,5 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Наша страна отправила на экспорт большую часть изделий со стекла – 83,1%, другие изделия и украшения составили 16,9% экспорта.

Больше всего новогодних украшений украинского производства закупила Голландия – 34,1% от общего экспорта и 56,2% – на европейском рынке. Кроме Голландии значительная часть праздничных изделий отправилась в Польшу, Германию, Беларусь, Швейцарию и Россию. Также в 2-3 раза выросли поставки новогодних игрушек из Украины в Латвию, Грузию, Молдову, Румынию, США, а также в Италию.

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Тэги: Трудовий кодекс

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