Что ждет Украину в 2020 году

Украина начинает серьезно меняться. Известные бизнесмены, чиновники и дипломат по просьбе НВ обсудили, как изменится страна в следующем году

В США грядут самые тяжелые за всю историю выборы. Мировая экономика балансирует на грани спада. Брексит высасывает из Великобритании все соки. Во Франции неспокойно. Германия не успевает меняться. Россия потирает руки.

Украина тем временем переходит в цифровой режим, открывает рынок земли и отдает 15% госпредприятий на приватизацию. А еще — начинает новую разведку на самом крупном месторождении газа в стране. Борьба с Россией продолжается. В основе мировой стабильности по‑прежнему стоит украинский солдат. Национальная валюта укрепляется, хотя экономический рост останется на прежнем уровне.

17 декабря в Киеве состоялся финальный гала-ивент НВ под названием Мир в 2020. На нем временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, министр Кабмина Дмитрий Дубилет, глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, министр экономического развития Тимофей Милованов и СЕО инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала обсудили основные проблемы Украины, скопившиеся за 2019 год, и спрогнозировали, чего в связи с этим ждать стране в следующем, 2020‑м.

НВ публикует ключевые цитаты спикеров.

Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США в Украине

«Украина останется в центре внимания сразу в нескольких сферах, и это напоминает мне модель матрешки. Однако если обычно мы разбираем ее, начиная с самой большой фигуры, то я начну с наименьшей»

Фото: Фото – Наталья Кравчук, НВ

«Самая первая матрешка — украинский солдат. Я был в Херсоне и смотрел на Крым, был на передовой на востоке Украины и видел разрушенный мост в Станице Луганской. Через этот мост, через линию разграничения украинский солдат смотрит на российского. В 2020 году это изменится»

«Следующая часть матрешки — Украина, противостоящая РФ. И речь идет о передовой в более широком смысле. В 2020‑м мы все чаще будем слышать о газе в вопросе конфронтации с Россией. А это, в свою очередь, повлияет на связку Крым — Донбасс»

«Далее — противостояние Европы и России. Здесь вспоминается книга, написанная американским историком Тимоти Снайдером, под названием Дорога несвободы. Эта несвобода исходит от Москвы и движется по направлению к Европе и Киеву, намереваясь сделать их несвободными и пойти дальше, к США. В это противостояние входит и сбитый малайзийский боинг, и вмешательство в выборы, и референдум о брексите»

«Следующая матрешка чуть побольше — отношения РФ и США. Россияне вмешивались в американские выборы в 2016‑м, старались дестабилизировать страну и разделить американцев. Это те же вещи, которые они пытаются осуществлять в Украине и Европе»

«В широком смысле Россия противостоит всему Западу. Запад считает нации суверенными, их страны — независимыми. Москва же расценивает их лишь как сферы влияния»

«И наконец, самая крупная матрешка — это модель мира, модель того, как мы организуем нашу власть и наши государства. Какой выбор мы сделаем между демократией и автократией»

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров, сооснователь Monobank

«Основной продукт деятельности Кабмина — нормативно-правовые акты: постановления, распоряжения, законопроекты. И я просто поразился тому, насколько этот процесс принятия решений — один из ключевых инструментов в управлении государством — зарегулированный и громоздкий. Главная задача на 2020 год — перевести все в электронную форму»

Фото: Фото – Наталья Кравчук, НВ

«Одна из первых проблем — каждое министерство живет как отдельное княжество, в каждом — своя система документооборота. И если процесс более сложный, например, согласование актов между ними, то эти системы уже не дружат. Поэтому все так непрозрачно и теряется. В следующем году должна быть внедрена единая система хотя бы для согласования актов по всем министерствам»

«Переводя многие процессы в цифру, мы вынуждены сделать и так называемый реинжиниринг — свежим взглядом оценить все и убрать лишние этапы»

«Главное, что бросилось в глаза при первом взгляде на то, как происходит согласование актов внутри Кабмина, — это сложная иерархия. Хотя современная теория менеджмента советует: чтобы эффективно управлять структурами, сама структура должна быть как можно более плоской, с меньшим уровнем иерархий. В Кабмине количество иерархий достигает 12. А теперь представьте документ, проходящий все 12 уровней»

«Цифровизация позволит управлять временем принятия решений, кроме того, перестанут теряться документы — это уйдет в прошлое. И самое главное — все процессы станут прозрачными и для нас, и для граждан»

«Сейчас мы уточняем у каждого сотрудника, за какие вопросы он отвечает. Это называется „свести работу к чек-листам“. Таким образом уйдет дискреция, когда любой работник на любой стадии может затормозить какой‑либо документ и начать придираться, например, к запятым»

«Идеальная картина в будущем — когда абсолютно все стадии принятия решений в Кабмине будут вывешены на внешнем сайте и кто угодно сможет проследить процессы от момента зарождения идеи до принятия того или иного акта. Так мы достигнем апогея открытости власти»

Андрей Коболев, глава правления НАК Нафтогаз Украины

«Один из самых интересных моментов — это практические последствия той трансформации, которую прошел Нафтогаз. Например, мы наконец смогли честно признать, что по части добычи газа те объекты, на которые многие рассчитывали, — стары и непригодны для больших капитальных вложений»

«В любой ситуации, где кажется, что нет выхода, приходится искать нестандартные и непривычные решения. Мы определили, что существует минимум три направления, довольно рискованных и требующих смелости, однако над ними стоит работать»

«Мы начали бурить самую глубокую скважину, вскоре начнем бурение новых оценочных скважин на так называемый tight gas или плотные коллекторы. А также очень рассчитываем на взаимопонимание с правительством в отношении работы на шельфе. И по первым двум направлениям в 2020‑м уже будут результаты»

«Сложно сказать, что даст нам наиболее глубокий горизонт, но мы хотя бы будем знать, есть там газ или нет. Точно есть газ в плотных коллекторах, другой вопрос — сможем ли мы освоить его добычу экономически целесообразным способом»

«Все это не отменяет того, что нам необходимо наращивать свою независимость от импорта газа. И здесь, конечно, очень важна скважина, находящаяся на так называемом условном восьмом горизонте под очень известным месторождением газа Шебелинка в Харьковской области»

«Это месторождение в советские времена давало около 31 млрд кубометров газа в год, который в основном транспортировался в Россию. У нас есть гипотеза, что под ним лежит еще один горизонт. Потенциально эта скважина может изменить положение дел в украинской добыче. И в 2020-м мы узнаем ответ, что же находится ниже самого большого месторождения газа в Украине»

Томаш Фиала, СЕО инвесткомпании Dragon Capital, а также совладелец компании Медиа-ДК, издающей журнал НВ

«В 2019 году мировой ВВП вырастет на самый низкий процент за последние 10 лет. В 2009‑м показатель был около 0%, в 2019‑м достигнет 2,9% или 3%. Это существенное замедление. Прежде всего речь идет о Китае. ЕС тоже почти не растет»

Фото: Фото – Наталья Кравчук, НВ

«Если мировая экономика растет медленно, основные центробанки снижают процентные ставки и стоимость денег падает. Например, сейчас четверть облигаций на мировом рынке торгуется с негативной доходностью. Это значит, что некоторые западные страны, в том числе Германия, а также Япония, заимствуют деньги для финансирования дефицитов своих бюджетов с негативной процентной ставкой. Инвесторы доплачивают. И это очень позитивно для Украины»

«В 2020‑м потребности правительства в финансировании бюджета составят около $ 13 млрд, включая погашение долгов и дефицит. И то, что мировые ставки очень низкие, позволит профинансировать бюджет гораздо дешевле. Однако при одном условии: мы продолжим сотрудничество с МВФ»

«Заявления президента по либеральному подходу к экономике, технократическое правительство и быстрое принятие в ВР решений, которых давно ждали, улучшили настроения инвесторов. В страну пришли более $ 4 млрд инвестиций во внутренние облигации правительства, и ставки по ним упали с 19% в начале года до 11% сейчас, более того — инвесторы предпочитают долгосрочные облигации. Это добавляет нам стабильности»

«Экономический рост Украины останется примерно на том же уровне, что и в 2019‑м. Мы ожидаем 3,6−3,7% при условии, что будет достигнута договорённость о транзите газа»

«Радует снижение инфляции до 5%. Базовая инфляция, или core inflation уже ниже 5%. Это позволит снизить ставку рефинансирования НБУ с сегодняшних 13,5% до 8−9% на конец 2020 года. Что приведет к снижению ставок по депозитам. Средняя ставка сейчас на уровне 13% в гривне, она упадет на три процентных пункта в течение следующего года. Ставки по кредитам снизятся в гривне с 17% примерно до 14%»

«Если к концу 2019‑го средний курс гривни к доллару составит 25,95 грн, то в 2020‑м национальная валюта укрепится и средний курс составит 25.0 за доллар»

«Основные риски в 2020‑м связаны с одним человеком — господином [Игорем] Коломойским, загнанным в угол судами по ПриватБанку в Лондоне, США, Израиле и Украине. Если он победит, то это негативно скажется на интересе к Украине со стороны инвесторов, что, в свою очередь, повлияет и на экономический рост»

Тимофей Милованов, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства

«Украина, несмотря на то, что у нас есть демократия и мобильность в политике, продолжает оставаться самой бедной страной в Европе, отрицая тем самым стандартные законы развития экономики»

Фото: Фото – Наталья Кравчук, НВ

«Во-первых, бедная демократия — это исключение. Во-вторых, у нас не происходит конвергенции, Украина не догоняет своих соседей. И в‑третьих — переходная экономика, мы сильно отличаемся от стран Восточной и Центральной Европы»

«Эти три парадокса дают нам ответ, почему Украина застряла в процессе перехода от поставторитарного государства к демократическому. И я специально не акцентировал внимание на нашем северном соседе, поскольку это было бы слишком просто»

«Главная проблема в том, что существует две Украины. И люди в них делятся на тех, кто выиграет или проиграет от модернизации страны»

«То есть, условно, существует два рынка труда, на одном — образованные специалисты, понимающие, что выиграют от модернизации, поскольку будут созданы новые рабочие места с более высокой квалификацией. Здесь и зарплаты растут, и возможности. Но таких мало. А на другом рынке уничтожаются рабочие места и люди недовольны. Но при этом не хотят развиваться, поскольку боятся будущего»

«Я вижу две Украины, одна из которых против рынка земли, против приватизации, против иностранных инвестиций. Я понимаю их, они переживают, что модернизация уничтожит их стиль жизни, что у них нет альтернативы. Но у нас есть еще несколько проблем»

«Первая проблема: структура экономики, когда в реальном секторе слишком много предприятий, которые too big too fail. И подобная структура частично — наследие СССР. В такой ситуации у рыночных механизмов ограниченное влияние»

«Вторая: общество в поисках справедливости. Но справедливость конфликтует с идеей амнистии и движения вперед. Мы не можем дать всем одинаковую зарплату и развиваться. Мы не можем защитить каждое рабочее место и развиваться»

«Вот и получился гибридный монстр, который хочет быть рыночной демократией, но не может»

«Но есть изменения. Первое — рынок земли. Если он будет открыт, это будет серьезный показатель того, что государство и общество меняются. И второе — приватизация. Нам удалось передать 15% госпредприятий на приватизацию. Это самый большой показатель за всю историю»

«Будущее Украины — в образовании. Пока мы не заберем с собой людей из первой Украины во вторую, у нас всегда будет этот политический и социальный якорь, не дающий развиваться»