Украинские военные достали из болота брошенный боевиками российский танк

Во время одного из боев на Донбассе, российские наемники, отступая заехали в болото и бросили танки.

Украинским воинам удалось достать один из танков. Он оказывается в полностью рабочем состоянии и теперь находится в строю ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на «Украинский милитарный портал«.

22 августа 2014 года, террористы публикуют в YouTube видео с названием «Бои в Зеленом и Грабском под Иловайском. Подразделение командира донецкого ополчения Сени».

На видео к наемникам РФ на подмогу приехало 2 танка модели Т-72Б1.

На первом танке модели Т-72Б1 видно тот самый номер «37″ на правой стороне башни, на левой стороне красной краской добавили номер «13″, на защитном экране номер «225″ и белый знак незаконного вооруженного формирования «Оплот».

В конце видео видно уничтоженную БМП-2 и комментарии наемников РФ, которые говорят о зачистке села от украинцев.

Данная БМП-2 принадлежала украинским военным и была потеряна 20-го августа в селе Грабское, что говорит о том, что российские танки с колонны, которая перевозила военную технику к границе, уже 20-го августа воюют против украинцев в районе Иловайска.

Далее данный танк «37-й» отправят в район Донецка.

24 августа, боевики начинают штурм украинских блокпостов в районе села Сигнальное и поселка Еленовка.

Сигнальное атаковало 4 танка боевиков с пехотой, на защите блокпоста из танков стоял всего один танк Т-64БВ командира Николая Тишика, наводчика-оператора Андрея Мудрыка и водителя-механика Александра Пугача из 51-ой отдельной механизированной бригады (ныне 14-я ОМБр).

Российские вооруженные формирования имели преимущество в технике над украинцами, но первым же выстрелом украинский танк уничтожает танк боевиков.

Благодаря героическим действиям украинцев, террористы начинают разбегаться, пехота и командир убегают с поля боя и бросают на дороге даже машину командира, а два последних танка Т-72 отступая заехали в болото и там застряли, экипаж бросил танки.

Командир второго танка боевиков, детально описал бегство своих товарищей, описал свои впечатления от увиденного уничтоженного украинцами танка и описал то, как два последних танка Т-72 застряли в болоте.

После боя, украинские солдаты решили осмотреть брошенные танки в болоте.

Один из танков оказывается модели Т-72Б 1989 года, с динамической защитой контакт-5, данная модель 1989 года не стоит на вооружении Украины и танк мог оказаться на Донбассе только из России.

Украинским солдатам не удается вытащить танк из болота, танк пришлось сжечь и он останется там на долгое время.

Второй танк получается достать из болота, а им оказывается тот самый танк модели Т-72Б1, который перевозили российские военные к украинской границе и который воевал с украинцами под Иловайском, танк с номером «37″ на правой стороне башни, на левой стороне красный номер «13″ и на защитном экране номер «225″.

Танк оказывается полностью в рабочем состояние и когда украинские танкисты его осматривают, то удивляются на сколько в хорошем состояние танк находился, в отличие от украинских танков, которые нуждались в ремонте. В танке еще находят оружие танкистов, достают из танка советский флаг, который бросили боевики и оставляют себе знак «Оплота» с танка.

Далее танк передают в 20-й батальон территориальной обороны «Днепропетровск», танк перекрасят, нанесут надпись «Днепр» с номером «20-1″.







Лето 2015 год. Краска чуть стерлась, но еще видно на блоках динамической защиты буквы от слова «Днепр».

3-го декабря 2015 года, СБУ проведет детальную видеофиксацию двух трофейных из России танков модели Т-72Б1 (с 2.13 мин данный танк).Источник: https://censor.net.ua/p3167253