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15:07 25 Декабря 2019 0 Комментарии
В Иране разбился российский истребитель
В иранской провинции Ардебиль в среду, 25 декабря, разбился военный самолет.
Об этом сообщает IRIB.
По данным издания, крушение потерпел истребитель МиГ-29, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль. Пилот погиб.
Другие подробности инцидента выясняются.
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Тэги: Иран, МиГ-29
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