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Главная » Мир » Происшествия
15:07 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Иране разбился российский истребитель

В иранской провинции Ардебиль в среду, 25 декабря, разбился военный самолет.

Об этом сообщает IRIB.

По данным издания, крушение потерпел истребитель МиГ-29, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль. Пилот погиб.

Другие подробности инцидента выясняются.

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Тэги: Иран, МиГ-29

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