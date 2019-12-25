Российский юрист просит судить Путина как «криминального авторитета»
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов попросил МВД завести дело на президента по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
По его словам, жалоба была направлена не для того, чтобы привлечь Путина к ответственности – все понимают, что президент пользуется полной неприкосновенностью. Ему интересно, как МВД будет отвечать на неё, сказал Томилов.
По мнению юриста, Путин является «главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране».
Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе в апреле 2019 года по инициативе Владимира Путина. Наказание по ней предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.
В своей жалобе Томилов также просит МВД проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд.
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