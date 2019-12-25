Ученые вычислили, кто лучше – Роналду или Месси
Католический университет в Лёвене (Бельгия) совместно со SciSports определил лучшего игрока между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Ученые использовали данные футболистов с начала сезона-2013/14 и до того момента, пока Роналду не совершил трансфер в «Ювентус» в 2018 году. После этого они провели исследование, использовав суперкомпьютер и особый вычислительный алгоритм.
Определяющим в исследовании оказался сезон 2015/16, в котором специалисты зафиксировали значительно лучшие результаты у Месси.
«Ценность игрока часто определяется голами и передачами. Однако гол – довольно редкое событие. Чтобы вы понимали: в матче в среднем происходит 1600 действий. Наша модель рассматривает каждое действие – голы, передачи, удары, после чего рассчитывается их ценность», – приводит слова ученого Тома Декрооса Sporza.
«В первые сезоны результаты Месси и Роналду очень близки друг к другу. Однако с сезона-2015/16 Лионель начал превосходить своего оппонента. Месси является исключительным в том, что у него очень большое количество действий с мячом, и они имеют высокую ценность», – отметил Декроос.
Таким образом, оценка Лео составила 1,21 балла. В свою очередь Криштиану получил всего 0,61 балл.
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