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Главная » Мир » Спорт
15:13 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко предложил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в составе сборной Беларуси

Его страна готова помочь «чистым» российским спортсменам, если будет достигнута договоренность между спортивными федерациями.

«Нужно садиться и договариваться. Если федерации решат вопрос, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, а мы родные. Не исключаю такой вариант, если это актуально для россиян», – сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет.

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Тэги: спортсмены, Александр Лукашенко, Олимпиада в Токио

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