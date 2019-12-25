Лукашенко предложил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в составе сборной Беларуси
Его страна готова помочь «чистым» российским спортсменам, если будет достигнута договоренность между спортивными федерациями.
«Нужно садиться и договариваться. Если федерации решат вопрос, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, а мы родные. Не исключаю такой вариант, если это актуально для россиян», – сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет.
Новости по теме
При отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны.
Беларусь будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит на них слишком высокую цену.