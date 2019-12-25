Папа Римский в рождественском обращении упоминал Украину

Папа Римский Франциск произнес традиционное рождественское послание «Городу и миру» в полдень в Ватикане. Понтифик вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

Сегодня, 25 декабря, прозвучало рождественское поздравление и апостольское благословение для Рима и всего мира (Urbi et Orbi) Папы Франциска на площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнес более чем на 50 языков.

Папа призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, Украине и нескольких африканских странах, сообщает «Радио Ватикана».

«Пусть же искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу продолжительного мира»,

– сказал Папа.

Понтифик призвал к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.

По его словам, в человеческих сердцах существует тьма, но «больше Христов свет».

«Существует темнота в личных, семейных, социальных отношениях, но Христов свет больше. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но больше Христов свет»,

– сказал Папа Франциск.

Он вспомнил про беженцев и мигрантов, которые вынуждены из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, «которые становятся кладбищами»

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