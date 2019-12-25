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Главная » Мир » Происшествия
18:18 25 Декабря 2019 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Грабитель банка, разбрасывая деньги по улице, кричал Веселого Рождества

В Америке 65-летний Дэвид Оливер сам сдался полиции после ограбления банка в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

В американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) преступник ограбил банк, после чего разбросал украденные деньги по улице. Об этом сообщает полиция Колорадо-Спрингс в Twitter.

По данным полиции, грабитель вошел в банк утром 23 декабря, пригрозил оружием и заставил сотрудников учреждения отдать ему деньги.
После этого он вышел на улицу, где стал выбрасывать деньги из сумки и кричать: «Веселого Рождества».

Люди собирали деньги, после чего вернули их в банк. Когда деньги в сумке мужчины закончились, он зашел в кафе Starbucks рядом с банком и стал ждать правоохранителей.

Вскоре полиция задержала грабителя. Им оказался 65-летний Дэвид Оливер.

Дэвид Уэйн Оливер предстанет перед судом 26 декабря. Мужчине назначили залог в 10 тысяч долларов.

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Тэги: ограбление банка, Веселого Рождества, Колорадо-Спрингс

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