Грабитель банка, разбрасывая деньги по улице, кричал Веселого Рождества

В американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) преступник ограбил банк, после чего разбросал украденные деньги по улице. Об этом сообщает полиция Колорадо-Спрингс в Twitter.

По данным полиции, грабитель вошел в банк утром 23 декабря, пригрозил оружием и заставил сотрудников учреждения отдать ему деньги.

После этого он вышел на улицу, где стал выбрасывать деньги из сумки и кричать: «Веселого Рождества».

Люди собирали деньги, после чего вернули их в банк. Когда деньги в сумке мужчины закончились, он зашел в кафе Starbucks рядом с банком и стал ждать правоохранителей.

Вскоре полиция задержала грабителя. Им оказался 65-летний Дэвид Оливер.

Дэвид Уэйн Оливер предстанет перед судом 26 декабря. Мужчине назначили залог в 10 тысяч долларов.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019