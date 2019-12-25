Грабитель банка, разбрасывая деньги по улице, кричал Веселого Рождества
В Америке 65-летний Дэвид Оливер сам сдался полиции после ограбления банка в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).
В американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) преступник ограбил банк, после чего разбросал украденные деньги по улице. Об этом сообщает полиция Колорадо-Спрингс в Twitter.
По данным полиции, грабитель вошел в банк утром 23 декабря, пригрозил оружием и заставил сотрудников учреждения отдать ему деньги.
После этого он вышел на улицу, где стал выбрасывать деньги из сумки и кричать: «Веселого Рождества».
Люди собирали деньги, после чего вернули их в банк. Когда деньги в сумке мужчины закончились, он зашел в кафе Starbucks рядом с банком и стал ждать правоохранителей.
Вскоре полиция задержала грабителя. Им оказался 65-летний Дэвид Оливер.
Дэвид Уэйн Оливер предстанет перед судом 26 декабря. Мужчине назначили залог в 10 тысяч долларов.
On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc
Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE
— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019
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