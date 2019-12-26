Открытие десятилетия: среди муравьев полно бездельников

Общественные насекомые, которых считали невероятно трудолюбивыми и ставили в пример, оказались тунеядцами в подавляющем большинстве.

Далеко не все в муравейнике заняты каким-либо общественно-полезным трудом. Как может показаться. Суета, которая бросается в глаза, это обман зрения. На самом же деле «не покладая лапок и не разгибая спины», что называется, работают менее 3 процентов насекомых. Остальные – отнюдь не усердствуют: либо имитируют кипучую деятельность, либо ленятся, либо вообще ничего не делают.

Обилие праздно шатающихся бездельников среди муравьев — тех самых насекомых, в трудолюбии которых мы не сомневались, которое отражено в пословицах, поговорках, баснях и мультфильмах, изумило ученых из Аризонского университета (University of Arizona – UA). Они не поверили своим глазам. Однако две недели наблюдений за пятью колониями убедили: лень в муравейниках — обычное явление. Более того — характерное. Почти, как у людей.

Авторы исследования – профессор Анна Дорнхаус (Anna Dornhaus) и ее студент-дипломник Даниэль Шарбонно (Daniel Charbonneau). Пользователи соцсетей называют полученные ими результаты одними из самых значительных в уходящем десятилетии. Уверяют, что они шокирует почти так же, как правда про Деда Мороза.

Деда Мороза нет, а муравьи не трудолюбивые. Во что осталось верить? В пчел? Или они тоже какие-нибудь неправильные?

Американские ученые сделали свое обескураживающее открытие еще 4 года назад, изучая муравьев породы Temnothorax. Метили работяг, лентяев и бездельников красками разного цвета. Чтобы не путать. Снимали безостановочно микро-камерой на видео в попытках разобраться в их трудовых взаимоотношениях. Разобрались, но далеко не сразу. И не во всем.

Сначала ученые предположили, что муравьи работают посменно — сутки-трое, к примеру. Или чередуя день-ночь. Или у них какой-нибудь вахтовый метод. Ничего подобного. Как выяснилось: трудяги трудились вообще без «выходных». И лентяи не изменяли себе – не прерывались на работу. Да еще и брюшко отъедали.

Проверили и другую гипотезу: может быть, безделье муравьев напускное? Прикрывает нечто очень важное — например, то, что они состоят на какой-нибудь секретной спецслужбе, в тонкости которой наблюдатели еще не вникли. Но и это не подтвердилось.

Одна тайна раскрылась после того, как энтомологи догадались изъять из колонии некоторое количество трудолюбивых особей — примерно 20 процентов. Их места постепенно заняли прежние тунеядцы, которые за две недели овладевали необходимыми специальностями. Работа согласно «штатному расписанию» в итоге налаживалась.

Таким образом, решили энтомологи, лентяи и бездельники представляют собой эдакое общество «Трудовые резервы», члены которого пополняют выбывших по тем или иным причинам муравьев-стахановцев. Подобная стратегия помогает колонии выжить и восстановиться после кризисов и стихийных бедствий.

А когда ученые смоделировали муравьям кризис — ограничили их в питании, то раскрыли и вторую тайну. Сначала толстяки-лентяи стали кормить работяг, извлекая еду из своих брюшек – эдакий НЗ. А потом начали откладывать пищевые — так называемые трофические яйца, которыми опять же подкармливали оголодавших трудоголиков. Аналогов подобной благотворительной деятельности в человеческих колониях вроде бы нет. Если, конечно, не принимать во внимание редкие случаи, когда чиновники-коррупционеры и прочие стяжатели нетрудовых доходов принудительно или добровольно сдавали жульнически нажитое.

Осталось до сих пор неизвестным, кто и как делит муравьев на активных и резервных? Откуда лентяи получают команды приступить к работе? Или наоборот. Закончить ее?

Ученые продолжают исследования.

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