Кабмин анонсировал утепление 1000 многоэтажек в 2020 году
Для старта термомодернизации нужно выбрать 10 пилотных городов.
В 2020 году Фонд энергоэффективности выберет десять городов, в которых будут утеплены 1 000 домов. Из бюджета на утепление выделили 6,8 млрд гривен.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Премьер-министр Алексей Гончарук поделился планами по утеплению домов в Украине на заседании Совета развития регионов и общин.
«Раньше Фонд энергоэффективности был задизайнен так, чтобы ожидать заявки снизу. Чтобы люди собрались, решили и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, и запускаем параллельный инструмент — top-down», — пояснил Гончарук.
Для того чтобы инициатива вступила в силу, нужно выбрать 10 пилотных городов, в которых местные власти будут готовы поддержать ОСМД, нацеленные на грант Фонда энергоэффективности.
Министр развития общин Алена Бабак добавила, что местные власти должны выбрать коммунальное предприятие, которое в дальнейшем будет посредником между Фондом и ОСМД.
«Такое коммунальное предприятие фактически будет помогать ОСМД контактировать с Фондом энергоэффективности, подавать заявку, проходить технический аудит зданий и получения проектной документации, даже брать на себя кредит в банке под муниципальную гарантию», — рассказала Бабак.
Масштабная термомодернизация в городах планируется с июля по ноябрь.
Ранее Гончарук акцентировал внимание на том, что утепленные домов помогут украинцам экономить деньги на коммунальных, ведь платежка в таких домах должна быть ниже на 60%.
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