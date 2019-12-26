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Главная » Украина » Экономика
08:23 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин анонсировал утепление 1000 многоэтажек в 2020 году

Для старта термомодернизации нужно выбрать 10 пилотных городов.

В 2020 году Фонд энергоэффективности выберет десять городов, в которых будут утеплены 1 000 домов. Из бюджета на утепление выделили 6,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Премьер-министр Алексей Гончарук поделился планами по утеплению домов в Украине на заседании Совета развития регионов и общин.

«Раньше Фонд энергоэффективности был задизайнен так, чтобы ожидать заявки снизу. Чтобы люди собрались, решили и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, и запускаем параллельный инструмент — top-down», — пояснил Гончарук.

Для того чтобы инициатива вступила в силу, нужно выбрать 10 пилотных городов, в которых местные власти будут готовы поддержать ОСМД, нацеленные на грант Фонда энергоэффективности.

Министр развития общин Алена Бабак добавила, что местные власти должны выбрать коммунальное предприятие, которое в дальнейшем будет посредником между Фондом и ОСМД.

«Такое коммунальное предприятие фактически будет помогать ОСМД контактировать с Фондом энергоэффективности, подавать заявку, проходить технический аудит зданий и получения проектной документации, даже брать на себя кредит в банке под муниципальную гарантию», — рассказала Бабак.

Масштабная термомодернизация в городах планируется с июля по ноябрь.

Ранее Гончарук акцентировал внимание на том, что утепленные домов помогут украинцам экономить деньги на коммунальных, ведь платежка в таких домах должна быть ниже на 60%.

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Тэги: Кабмин

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