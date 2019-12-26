Некоторым украинцам повысят соцпомощь

Гончарук рассказал, какой будет соцпомощь в 2020 году.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с января 2020 года повысится социальная помощь детям-сиротам, детям, лишившимся родительской опеки, детям с инвалидностью и детям, которые воспитываются в приемных семьях или домах семейного типа.

О принятии соответствующего постановления сообщил в своем официальном Telegram-канале украинский премьер.

«В 2020 году возрастет размер пособия на одного человека: более чем на 1000 гривен/месяц (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также постановлением правительства увеличена помощь на более чем 3000 гривен/месяц (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях», — написал Гончарук.

Гончарук также отметил, что с января возрастет финансовое обеспечение для приемных родителей и родителей-воспитателей (+30%). С начала 2020 года такая помощь будет равна прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

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