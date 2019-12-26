В Волынской епархии ПЦУ отпраздновали Рождество по новому стилю
Богослужение совершили в честь Рождества Христова 25 декабря. Местом его проведения стал Свято-Троицкий кафедральный собор Православной церкви Украины в Луцке.
Рождественскую литургию утром 25 декабря возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич). В первом Рождественском богослужении ПЦУ по новоюлианскому календарю принял участие еще один архиерей ПЦУ – епископ Херсонский и Каховский Борис (Харко).
Владыка Михаил, приглашая на литургию, отмечал, что «начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде с 25 декабря до 7 января».
На богослужении в Троицком храме присутствовали сотни православных верующих не только из Луцка. По словам присутствовавшего на литургии отца Сергея, отметить Рождество по новоюлианскому календарю пришли около двух третей прихожан, которые приходят на Рождественскую службу 7 января.
Новости по теме
На праздник пришла группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он умер. Также был убит его зять.
В 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным. В Украине треть религиозных общин празднует Рождество именно в этот день.
Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.