В Припяти установили елку впервые после аварии на ЧАЭС
На центральной площади покинутого города Припять в зоне отчуждения впервые за 33 года установили новогоднюю елку.
Сначала новогоднее дерево украсили часами, которые символизируют текучесть времени и то, что со временем город не умирает, а возрождается.
Однако главными украшениями елки стали архивные фотографии местных жителей. Люди, которые когда-то жили в Припяти, приехали на открытие елки. Они повесили на нее фотографии. Некоторые даже нашел на них себя.
Город Припять расположен на берегу одноименной реки на расстоянии трех километров от ЧАЭС. До аварии численность населения города достигала 47,5 тыс. человек.
Катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.
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