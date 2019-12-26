НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
08:32 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За экс-форварда «Зари» английский клуб готов заплатить 30 млн евро

22-летний нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре может перейти в «Эвертон» в ближайшее зимнее трансферное окно.

Мерсисайдцы собираются приобрести нигерийского форварда за 30 млн евро. Также им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер».

Бонавентуре перешел в «Брюгге» из луганской «Зари» летом 2017 года за 1,3 млн евро.

В своей карьере он сыграл в 121 матче – на его счету 33 забитых мяча и 11 результативных передач.

Источник:
Тэги: футбол, ФК Заря

Новости по теме

Гендиректора «Зари» могут наказать за слова о геях

Сергей Рафаилов в интервью FootballHub сообщил, что не допустит, чтобы футболисты-геи попали в «Зарю».

«Заря» впервые выиграла «бронзу» чемпионата Украины

Футболисты луганской «Зари» стали бронзовыми призерами чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Четыре фаната луганской «Зари» попали в плен к боевикам ЛНР

Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» держат в плену четырех болельщиков луганского футбольного клуба «Заря».

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы