За экс-форварда «Зари» английский клуб готов заплатить 30 млн евро

22-летний нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре может перейти в «Эвертон» в ближайшее зимнее трансферное окно.

Мерсисайдцы собираются приобрести нигерийского форварда за 30 млн евро. Также им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер».

Бонавентуре перешел в «Брюгге» из луганской «Зари» летом 2017 года за 1,3 млн евро.

В своей карьере он сыграл в 121 матче – на его счету 33 забитых мяча и 11 результативных передач.

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