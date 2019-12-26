За экс-форварда «Зари» английский клуб готов заплатить 30 млн евро
22-летний нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре может перейти в «Эвертон» в ближайшее зимнее трансферное окно.
Мерсисайдцы собираются приобрести нигерийского форварда за 30 млн евро. Также им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер».
Бонавентуре перешел в «Брюгге» из луганской «Зари» летом 2017 года за 1,3 млн евро.
В своей карьере он сыграл в 121 матче – на его счету 33 забитых мяча и 11 результативных передач.
Новости по теме
Сергей Рафаилов в интервью FootballHub сообщил, что не допустит, чтобы футболисты-геи попали в «Зарю».
Футболисты луганской «Зари» стали бронзовыми призерами чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» держат в плену четырех болельщиков луганского футбольного клуба «Заря».