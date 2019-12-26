Поражение Бразилии на ЧМ-2014 назвали лучшим футбольным матчем десятилетия

Портал FourFourTwo расставил по ранжиру пять десятков наиболее ярких футбольных матчей последнего десятилетия.

Возглавил список полуфинал чемпионата мира 2014 года в Бразилии, в котором сборная Германии разгромила хозяев мундиаля со счетом 7:1.

После той памятной битвы пентакампеоны рыдали, стоя на коленях на зеленом газоне, в сети появилось множество скабрезных шуток и мемов, а на сайтах для взрослых видео с забитыми мячами наводнили специальный раздел для ценителей публичного унижения.

Второе место в списке занял матч чемпионата Англии сезона 2011/12 между «Манчестер Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс», завершившийся со счетом: 3:2 в пользу «горожан». Тогда «Сити» удалось чудом добыть первый за 44 года титул, забив в дополнительное время два победных мяча.

Третью строчку отвели разгрому мадридского «Реала» «Барселоной» со счетом 5:0 в рамках очередного раунда «эль класико» в 2010 году.

Лишь на четвертом месте оказался матч Лиги чемпионов 2017 года, в котором «Барселоне» удалось разгромить «Пари Сен-Жермен» 6:1 и пройти дальше после убийственного поражения в первом матче (0:4).

Тэги: футбол, Бразилия, футбольный матч