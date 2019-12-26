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Главная » Мир » Экономика
11:14 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Объяснено исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос об исчезновении полутора триллионов бумажных долларов, которых не могут досчитаться центробанки мира.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, значительная часть стодолларовых банкнот лежит без дела в банковских ячейках по всему миру, поскольку «все хотят иметь на руках доллары», а спрос на американскую валюту лишь растет.

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Тэги: доллары

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