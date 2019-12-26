Объяснено исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос об исчезновении полутора триллионов бумажных долларов, которых не могут досчитаться центробанки мира.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, значительная часть стодолларовых банкнот лежит без дела в банковских ячейках по всему миру, поскольку «все хотят иметь на руках доллары», а спрос на американскую валюту лишь растет.
Новости по теме
У бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры. Где-то около 175 тысяч долларов.
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Национальный банк отчитался о том, сколько валюты купили и продали граждане.