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Главная » Украина » Экономика
12:44 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минэкономики объяснил обвал промышленного производства разрушением «схем»

В Минэкономики считают причиной падения промышленности в Украине разрушением «схем».

Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.

«Ситуация с экономической активностью последние месяцы очень неоднозначная – с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой – продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот», – констатировал Николайчук.

Он обратил внимание на тот факт, что укрепление гривны и высокие темпы роста зарплат способствуют росту покупательной способности населения и удешевлению инвестиционных товаров, но в то же время это подрывает конкурентоспособность промышленности.

Замминистра добавил, что новая монетарная политика Национального банка ломает бизнес, который ориентировался на инфляционную и девальвационную ренту.

«Реформы правительства закрывают те укорененные десятилетиями «схематозы», которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других», – убежден Николайчук.

Он полагает, что в ближайшем будущем в Украине будет более конкурентоспособная экономика.

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