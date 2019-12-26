Минэкономики объяснил обвал промышленного производства разрушением «схем»
В Минэкономики считают причиной падения промышленности в Украине разрушением «схем».
Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.
«Ситуация с экономической активностью последние месяцы очень неоднозначная – с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой – продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот», – констатировал Николайчук.
Он обратил внимание на тот факт, что укрепление гривны и высокие темпы роста зарплат способствуют росту покупательной способности населения и удешевлению инвестиционных товаров, но в то же время это подрывает конкурентоспособность промышленности.
Замминистра добавил, что новая монетарная политика Национального банка ломает бизнес, который ориентировался на инфляционную и девальвационную ренту.
«Реформы правительства закрывают те укорененные десятилетиями «схематозы», которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других», – убежден Николайчук.
Он полагает, что в ближайшем будущем в Украине будет более конкурентоспособная экономика.
Новости по теме
В Одесский порт зашел ракетный эсминец США USS Ross DDG71.
Судья Украинской Премьер-лиги Николай Балакин сообщил в интервью Tribuna, что получает за один матч в элитном дивизионе 12 000 гривень.
Более половины граждан Украины (51,3%) недооценивают сумму налогов, которую они платят за государственные услуги.