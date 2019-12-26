Стало известно, сколько долга выплатит Украина в 2020 году
В следующем году Украина должна выплатить около 6000000000 долларов по внешним займам, и еще 2,8 миллиарда долларов.
В следующем году Украина должна выплатить около 6000000000 долларов по внешним займам, и еще 2,8 миллиарда долларов.
«В следующем году Украина должна выплатить около 6 млрд долларов по внешним займам, еще 2800000000 долларов – по валютным внутренним долгам. И еще около 129 млрд гривен, с учетом процентов. Заплатить за внутренними гривневым обязательствам Минфина», – сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
Вместе с тем она выразила мнение, что с погашением долгов проблем возникнуть не должно.
«Мы видим, что Минфин проводит аукционы по размещению ОВГЗ, и каждый раз ставка становится все ниже. Почему? На наши ценные бумаги очень высокий спрос. Инвесторы видят, что экономика идет по правильному пути. К тому же, валютную внешнюю задолженность Минфин постепенно замещает внутренним гривневым ресурсом, чтобы избежать валютных рисков «, – подчеркнула заместитель главы НБУ и добавила, что несомненным позитивом является рост золотовалютных резервов, передает» Mignews «.
«Плюс – золотовалютные резервы растут. Только с начала декабря Нацбанк выкупил с рынка $ 1400000000. То есть у нас есть« подушка безопасности », которая позволяет более уверенно смотреть в следующий год», – резюмировала Рожкова.
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