43% украинцев считают, что новая власть лучше прежней
Лучше всего нынешнюю власть в сравнении с предыдущей оценивают на юге страны.
Почти 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре Фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.
О том, что нынешняя власть хуже, чем предыдущая, заявили почти 13% опрошенных, чуть более 34% считают, что она ничем не отличается.
Лучше всего новую власть оценивают на юге страны – почти 51% считают ее лучше прежней, и только 4% – хуже. Наиболее скептичны на западе – 39% и 19% соответственно.
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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом Горшенина вместе с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта.
По сравнению с прошлыми «сложными» годами, то ценность демократии для украинцев выросла. Но тех, кто выберет деньги, все равно больше.
Также 23% опрошенных выступают против этой формулы, 18% – поддерживают эту инициативу мирного урегулирования на Донбассе.