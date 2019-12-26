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Главная » Украина » Общество
14:00 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

43% украинцев считают, что новая власть лучше прежней

Лучше всего нынешнюю власть в сравнении с предыдущей оценивают на юге страны.

Почти 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре Фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

О том, что нынешняя власть хуже, чем предыдущая, заявили почти 13% опрошенных, чуть более 34% считают, что она ничем не отличается.

Лучше всего новую власть оценивают на юге страны – почти 51% считают ее лучше прежней, и только 4% – хуже. Наиболее скептичны на западе – 39% и 19% соответственно.

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Тэги: опрос, Власти, статистика, оценка

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