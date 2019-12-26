Марусю Зверобой на допросе в ГБР спрашивали об отношении к Зеленскому
Военная Маруся Зверобой пришла на допрос в Госбюро расследований и заявила, что ее спрашивали о нардепе Софии Федине, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому.
Источник: комментарии Зверобой после допроса
Прямая речь: «Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому.
Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный».
Детали: Зверобой добавила, что делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, поэтому «придраться не к чему».
Она добавила, что ее вызывают еще на допрос на 10 января. Также, по ее словам, может быть допрос Федины и обыски у Федины».
Новости по теме
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении преступной схемы вымогательства 800 тыс. грн. неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения Артемсоль и работниками правоохранительных органов.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований. Об этом говорится в карточке законопроекта №2116 на сайте парламента.
Чиновник не только требовал взятку у предпринимателя, но и обманул его, зная, что повлиять на следователей он не может.