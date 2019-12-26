Через три года откроется новый современный терминал аэропорта в Днепре

По словам губернатора Днепропетровской области, новый терминал будет построен раньше полосы.

Сдача в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы намечена на III квартал 2022 года. Об этом рассказал губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко.

По его словам, новый терминал будет построен раньше полосы. «Старт работ запланирован на конец мая-начало июня. Группа DCH обещает закончить строительство за 24 месяца, одновременно с завершением работ по аэродрому. Сейчас, чтобы приступить к выполнению своей части, они ждут начала финансирования государством новой ВПП», – уточнил Бондаренко.

Он отметил, что после выбора проектировщика полосы, проектирование займет до трех месяцев. «В начале апреля у нас будет проект с экспертизой. Апрель-май: тендер по выбору строителя. Июнь-июль: подготовка и старт строительных работ. Сдача в эксплуатацию полосы намечена на третий квартал 2022 года», – добавил губернатор.

Он также рассказал, что сейчас в аэропорту представлены две авиакомпании, а к открытию нового терминала их будет минимум 10, с увеличением в будущем до 12-15.

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