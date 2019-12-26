Полиция отдала Испании российского вора в законе

24 декабря сотрудники Нацполиции экстрадировали «вора в законе» по прозвищу Батыр Бухарский в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, с 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске якобы за схему по «отмыванию» и легализации денег, добытых преступным путем. В Испании его ждут 17 лет тюрьмы.

В апреле 2019 года «вор в законе» незаконно попал на территорию Украины. Правоохранители узнали об этом, установили его местонахождение и задержали его, сразу уведомив об этом европейских коллег.

«Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе» Дедом Хасаном в 1998 году в Москве. Он был доверенным лицом «Япончика».

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