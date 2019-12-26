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Главная » Украина » Общество
15:00 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МВД настаивают на повышении штрафов для водителей

Предлагают увеличить сумму штрафов за превышение скорости и оставление места ДТП.

Министерство инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что соответствующие законопроекты, скоро будут направлены в Верховную Раду.

Законопроектами предлагается внести изменения в Кодекс об админправонарушениях, Уголовный кодекс, закон о дорожном движении и закон о Нацполиции.

«Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10200 грн (сейчас 510 грн)», – подчеркнул Геращенко.

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Тэги: МВД, пдд, штрафы, парковка, повышение

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