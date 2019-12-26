Как будет работать «антиколомойский» закон
Замглавы НБУ раскрыла детали законопроекта о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Замглавы Национального банка (НБУ) Катерина Рожкова раскрыла подробности законопроекта №2571 о банкротстве банков, который был подан в Верховную Раду премьер-министром Алексеем Гончаруком 11 декабря. Об этом она рассказала в интервью изданию Минфин.
В частности, по словам Рожковой, законопроект совершенствует процедуру компенсации собственнику обанкротившегося банка.
«Алгоритм следующий: Нацбанк признает банк неплатежеспособным, учреждение отправляется в ФГВФЛ и тот определяет, что с ним дальше делать. Владельцы не смогут остановить процесс банкротства и ликвидации финучреждения через суд. Но если экс-владелец считает, что ему был причинен ущерб, он может обратиться в суд и требовать компенсацию. Ее размер будет рассчитываться как разница между стоимостью активов и обязательств, которые были в банке на момент признания неплатежеспособным… Но все расчеты должен подтвердить аудитор. Если суд примет решение в пользу экс-владельца, государство компенсирует ему вред», – пояснила замглавы НБУ.
Она также отметила, что законопроект не писали под дело ПриватБанка.
«Мы не писали этот закон под Приват, и непосредственно он вроде как ничего и не дает. Проект еще раз подчеркивает, что решения, принятые в процессе вывода банков с рынка, нельзя остановить», – сказала Рожкова.
Она подтвердила, что в случае решения суда о незаконности национализации ПриватБанка, банк снова будет признан неплатежеспособным.
«Вот здесь и потребуются нормы законопроекта, которые помогут провести все процедуры быстрее. Вы же понимаете, что банк такого размера нельзя ликвидировать, иначе мы дестабилизируем всю финансовую систему. С ним придется что-то делать – возможно, передавать активы и пассивы, возможно, – создавать переходный банк. Но при этом ПриватБанк должен продолжать работать… Если его остановить, клиенты к нему уже не вернутся. А это значит выплаты, оттоки по системе, инфляция и тому подобное», – рассказала замглавы НБУ.
«Даже если суд вернет акции Привата [Игорю] Коломойскому, у нас в регулировании есть норма, которая позволяет регулятору лишить акционера банка права голоса, если он не прошел согласование в Нацбанке», – добавила она.
Рожкова подтвердила, что, согласно документу, дела о банкротстве банков должен будет рассматривать Верховный Суд. И если бы он был принят сегодня, то все дела Привата и других банков должны были бы передать в Верховный суд.
Также она отметила, что законопроект №2571 должен быть принят до подписания меморандума с МВФ о новой кредитной программе, но никаких гарантий по срокам его принятия Радой нет.
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