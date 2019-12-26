Где провести зимний отпуск-2020: 5 лучших горнолыжных курортов Грузии

Гостеприимная Грузия радушно встречает туристов не только летом, но и зимой.

Если в теплые месяцы курорты Грузии привлекают теплым морем, целебными водами и красотой природы, то с наступлением холодов – первоклассными горнолыжными трассами и современным сервисом. Мы составили рейтинг из пяти шикарных мест для зимнего отпуска.

Гудаури

В Грузии горнолыжный курорт Гудаури считается одним из лучших. Это визитная карточка местного активного отдыха. Курорт находится на юге Большого Кавказского хребта, поэтому туристы могут любоваться высокими заснеженными пиками и глубокими ущельями. Однако этот городок понравится не только опытным лыжникам и сноубордистам, но также семьям с детьми и тем, кто только осваивает зимние виды спорта. Здесь есть трассы любой протяженности и крутизны, а глубина снежного покрова иногда достигает двух метров. Суммарная протяженность трасс Гудаури — 18 км. Любителям экстрима тут предлагают вертолетное катание.

Бакуриани

Если Гудаури — сравнительно новый курорт, то Бакуриани приобрел популярность еще в советские времена. Горнолыжные туры в Грузию позволяют совмещать разные виды досуга, и благодаря удачному расположению Бакуриани заодно можно посетить Тбилиси и Боржоми. Этот минеральный курорт находится всего в 30 км от крутых лыжных трасс. В окрестностях Бакуриани много живописных мест для организованных экскурсий, поэтому сюда любят приезжать всей семьей. Но важно помнить, что трассы этого курорта — самые крутые в стране. Уклон может составлять полноценные 50 градусов.

Годердзи

Для зимнего отдыха в Грузии можно выбрать и аджарский курорт Годердзи. Это самая высокая точка своего региона с хорошими перепадами высот и благоустроенными склонами. Протяженность трасс — 8 км, но в Годердзи любят приезжать поклонники фрирайда — для них это наиболее безопасная территория. Правда, инфраструктура немного уступает другим курортам, поэтому не стоит рассчитывать на ночную жизнь.

Тетнулди

Это жемчужина самого высокогорного региона страны: Сванетии. Длина трасс Тетнулди составляет 9 км, перепад высот –— 900 м. Погода на горнолыжном курорте отличная: выпадает много пушистого снега, а вот шквальный ветер — редкость. Но добраться до Тетнулди непросто: нужно доехать до Местии, и от нее на машине — еще 15 км. Регион не до конца разведан, поэтому фрирайдерам лучше выходить на трассы с гидом.

Хацвали





Это еще один курорт Сванетии, но с несложными трассами. Он подойдет для начинающих лыжников и сноубордистов, которым интересно не только заниматься спортом, но и отдыхать в кафе, дегустировать местную кухню и вина. Путь в Хацвали проходит через все ту же Местию, и при желании жить можно там, приезжая в Хацвали только на склоны. Расстояние между курортами небольшое — 8 км.