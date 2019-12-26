С новой технологией от Intel ноутбуки перестанут сильно греться

На выставке CES 2020 производители ноутбуков покажут новинки, оснащенные улучшенной системой охлаждения. Она повышает отвод тепла на 25-30% по сравнению с существующими решениями.

Новую систему разработали инженеры Intel в рамках проекта Intel Project Athena. Ядром этого решения стали испарительные камеры и графеновые листы, которые вместо традиционных радиаторов рассеивают тепло. Эффективность системы увеличили за счет большой площади графеновых листов, которые размещаются на крышке экрана. Современные системы охлаждения используют небольшие радиаторы, прикрепленные к тепловым трубкам или испарительным камерам. Они размещаются в нижней части ноутбука, из-за чего имеют небольшую площадь рассеивания тепла.

Для передачи тепла от испарительной камеры в нижней половине ноутбука графеновому листу в верхней половине необходимо использование специальных петель. Их конструкция позволяет ноутбукам с такой системой иметь экран, раскрываемый не более, чем на 180 градусов. Вендоры говорят, что работают над подобными петлями для 360-градусных экраном. Также новую систему охлаждения можно использовать в гибких устройствах.

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