НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
16:15 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине запустят народный стриминговый сервис

Половину от продажи билетов будут получать режиссеры и творцы фильмов

С 31 декабря в тестовом режиме начнет работу онлайн-кинотеатр «Такфлікс».

Сервис будет работать как стриминговая платформа для нового украинского кино. Здесь будут размещать авторские и независимые фильмы, снятые в Украине за последние годы.

Основатель проекта – украинская режиссер и продюсер Надежда Парфан.

Сервис будет платным. Его творцы обещают «прозрачную систему оплаты». На отдельные фильмы можно будет купить билет в кино на сайте. Сообщается, что 50% от продажи билетов будут получать режиссеры и творцы фильмов.

Первым фильмом, который выложат на сервисе для просмотра, станет антиутопия Корнея Грицюка «2020: Безлюдна країна». Фильм описывает события условного 2020 года, когда из Украины уехало все население и осталось восемь человек.

Источник:
Тэги: такфликс, стриминговый сервис, онлайн-кинотеатр

Новости по теме

Стало известно, сколько долга выплатит Украина в 2020 году

В следующем году Украина должна выплатить около 6000000000 долларов по внешним займам, и еще 2,8 миллиарда долларов.

Число счастливых и украинцев выросло

61% украинцев считают себя очень или преимущественно счастливыми, а доля оптимизма в отношении будущего страны выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

С новой технологией от Intel ноутбуки перестанут сильно греться

На выставке CES 2020 производители ноутбуков покажут новинки, оснащенные улучшенной системой охлаждения. Она повышает отвод тепла на 25-30% по сравнению с существующими решениями.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы