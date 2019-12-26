В Украине запустят народный стриминговый сервис

Половину от продажи билетов будут получать режиссеры и творцы фильмов

С 31 декабря в тестовом режиме начнет работу онлайн-кинотеатр «Такфлікс».

Сервис будет работать как стриминговая платформа для нового украинского кино. Здесь будут размещать авторские и независимые фильмы, снятые в Украине за последние годы.

Основатель проекта – украинская режиссер и продюсер Надежда Парфан.

Сервис будет платным. Его творцы обещают «прозрачную систему оплаты». На отдельные фильмы можно будет купить билет в кино на сайте. Сообщается, что 50% от продажи билетов будут получать режиссеры и творцы фильмов.

Первым фильмом, который выложат на сервисе для просмотра, станет антиутопия Корнея Грицюка «2020: Безлюдна країна». Фильм описывает события условного 2020 года, когда из Украины уехало все население и осталось восемь человек.

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