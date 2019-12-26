Обмен пленными состоится 29 декабря

Обмен пленными на Донбассе состоится 29 декабря.

Об этом в четверг, 26 декабря, пишет Коммерсантъ со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников издания сообщил, что названная дата больше не является предметом дискуссии, но некоторые детали предстоящего обмена еще прорабатываются. «Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное», – сказал источник.

До этого дня должна быть выполнена еще одна процедура. Порядка 40 человек из тех, кого Киев планирует передать сепаратистам, попросили исключить их из обменных списков. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш должен выяснить, является ли отказ добровольным. Он приступит к проверке в пятницу, 27 декабря, сообщила изданию представитель «ЛНР» в подгруппе Ольга Кобцева.

Точное число людей, которые подпадут под новый «большой обмен», стороны не называют.

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