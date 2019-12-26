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Главная » Украина » Общество
17:44 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Еще одно «дитя» российского шоу-бизнеса рвется в Украину

Димаш, которого опекает Игорь Крутой, намеревается собрать кассу в Украине.

Димаш, которого опекает Игорь Крутой, намеревается собрать кассу в Украине

Молодой исполнитель казахстанского происхождения Димаш Кудайбергенов, которого теперь опекают российские продюсеры Сергей Пудовкин и Игорь Крутой, собирается с гастролями в Украину.

Афишами концертов Димаша уже пестрят улицы украинской столицы.

11 марта 2020 года певец планирует дать сольный концерт во Дворце Спорта в Киеве.

Сегодня продюсером Димаша является российский детяель шоу-бизнеса Сергей Пудовкин. Он продюсировал Витаса, Глеба Матвейчука и Анастасию Макееву. Был директором и промоутером группы «На-На», экс-продюсером певицы Аниты Цой. Теперь Пудовкин, пытаясь прикрыться казахстанских гражданством своего очередного артиста, пытается организовать ему гастроли в Украине.

Кроме того, в российских СМИ не раз появлялась информация о том, что Димаш вскоре может стать членом семьи композитора Игоря Крутого. В соцсетях исполнителя часто появляются фото с Викторией, дочерью Крутого, которая недавно развелась с мужем.

Это не все, что связывает Димаш с Крутым. В ноябре 2018-го Димаш осуществил гастроли по России. Он впервые появился на сцене московского Кремлевского дворца с песней «Любовь уставших лебедей» авторства Игоря Крутого.

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Тэги: Димаш

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