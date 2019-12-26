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Главная » Мир » Религия
18:18 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РПЦ разрывает евхаристические отношения с Александрийским патриархом из-за ПЦУ

Священный синод РПЦ, который проходил 25-26 декабря в Москве, отреагировал на признание Православной церкви Украины патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II.

В решении Синода есть два ключевых тезиса.

Первый – РПЦ разрывает евхаристические отношения с Александрийским патриархом Федором II и епископами, которые уже признали или собираются признать ПЦУ.

Второй – представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию Русской православной церкви. Отмечается, что именно этим Москва угрожала Каиру, «прикрываясь заботой о сохранении единого православия».

Сообщается также, что патриарха Федора обвиняли в том, что он единолично принял решение о признании ПЦУ, однако это не соответствует действительности – решение о признании было принято почти всеми членами Синода.

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Тэги: РПЦ, ПЦУ

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