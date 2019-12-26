РПЦ разрывает евхаристические отношения с Александрийским патриархом из-за ПЦУ
Священный синод РПЦ, который проходил 25-26 декабря в Москве, отреагировал на признание Православной церкви Украины патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II.
В решении Синода есть два ключевых тезиса.
Первый – РПЦ разрывает евхаристические отношения с Александрийским патриархом Федором II и епископами, которые уже признали или собираются признать ПЦУ.
Второй – представительства РПЦ в Африке переводятся под прямую юрисдикцию Русской православной церкви. Отмечается, что именно этим Москва угрожала Каиру, «прикрываясь заботой о сохранении единого православия».
Сообщается также, что патриарха Федора обвиняли в том, что он единолично принял решение о признании ПЦУ, однако это не соответствует действительности – решение о признании было принято почти всеми членами Синода.
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