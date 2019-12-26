В Москве осквернили могилу Децла
В Москве сожгли могилу хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Информация об этом появилась в Instagram его матери.
«Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством и сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю. И зачем они это делают», — сказала Ирина Толмацкая во время записи ролика.
Отец музыканта Александр Толмацкий слышал об инциденте, но не в курсе деталей. Он пояснил, что подробности знает лишь Ирина Толмацкая, побывавшая 26 декабря на кладбище.
Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.
Ему было 35 лет.
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