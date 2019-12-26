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Главная » Мир » Происшествия
18:31 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Москве осквернили могилу Децла

В Москве сожгли могилу хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Информация об этом появилась в Instagram его матери.

«Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством и сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю. И зачем они это делают», — сказала Ирина Толмацкая во время записи ролика.

Отец музыканта Александр Толмацкий слышал об инциденте, но не в курсе деталей. Он пояснил, что подробности знает лишь Ирина Толмацкая, побывавшая 26 декабря на кладбище.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.

Ему было 35 лет.

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Тэги: могила, вандализм, Децл

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