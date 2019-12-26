Нетаньяху рассказал, как они с Путиным не допустили войны между Россией и Израилем

Между двумя странами могла бы начаться война, если бы не личные отношения их лидеров. Об этом израильский премьер заявил в интервью.

Президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху говорил, что между двумя странами могла бы начаться война, если бы не личные отношения их лидеров. Об этом израильский премьер заявил в интервью «Армейскому радио», передает The Times of Israel.

«Путин сказал мне, что, если бы не наши отношения, мы могли бы оказаться в эпицентре военного столкновения», — отметил Нетаньяху.

Он добавил, что подобного сценария удалось избежать только благодаря регулярным встречам двух лидеров.

Он напомнил, что за время войны, которая продолжается в Сирии с весны 2011 года, в небе над сирийской территорией произошло несколько инцидентов с участием самолетов ВКС России и ВВС Израиля.

«Мы уже четыре раза были близки к столкновениям — наши самолеты в переполненном воздушном пространстве Сирии почти столкнулись с российскими самолетами», — уточнил премьер.

В сентябре 2018 года российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 после удара по целям на территории Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль.

Тэги: Россия, Израиль, война