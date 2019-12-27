В Китае пациентов будут выписывать только после сдачи экзамена
Центральный госпиталь китайского города Сиань начал проводить письменный экзамен среди пациентов, готовых к выписке. Чтобы пройти его, человек должен выучить предписания врача.
Принудительный экзамен, по словам представителей госпиталя, повышает шанс, что человек продолжит лечиться дома. Пока проверочное испытание проводится только в ортопедическом отделении, но вскоре, вероятно, его станут проводить и у других пациентов.
По словам медсестры, работающей в госпитале, на экзамене пациенты должны будут перечислить прописанные им лекарства, а также рассказать, какие физические упражнения будут делать после выписки.
В основном экзамен предназначен для пожилых людей: они чаще других забывают рекомендации врача. Если за пациентом ухаживает опекун, он может выступить вместо своего подопечного. Как и в вузе, завалившие экзамен идут на пересдачу.
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