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Главная » Мир » Религия
16:20 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подарок на Рождество: Церковь в США погасила долги 5555 семей

Церковь в Калифорнии купила и погасила медицинскую задолженность на сумму более 5 миллионов долларов для более чем 5000 семей.

На прошлой неделе Церковь Христианской Ассамблеи в Лос-Анджелесе объявила о том, что община смогла приобрести медицинский долг в размере 5,3 миллиона долларов и выплатить его 5555 семьям.

Жители были отобраны на основе районов, в которых проживают члены Христианской Ассамблеи — 28 различных районов в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

Том Хьюз, один из старших пасторов Христианской Ассамблеи, сказал в видеообращении, опубликованном в прошлый четверг, что оплата медицинского долга была «рождественским подарком», который идет «без всяких условий».

Хьюз увидел в этом действии пример церкви, «любящей наших соседей повсюду» и свидетельство «щедрости нашего Бога».

Церковь работала с RIP Medical Debt, некоммерческой организацией, базирующейся в Нью-Йорке, которая работает, чтобы купить медицинскую задолженность цент за доллар через систему сбора, а затем погашает долг.

Источник:
Тэги: лос-анджелес, Церковь Христианской Ассамблеи, Долги прихожан

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