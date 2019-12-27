Варфоломей I: главное событие 2019 года – предоставление автокефалии ПЦУ

Вселенский Патриарх Варфоломей сказал, что предоставление автокефалии дало миллионам украинских православных братьев «иметь возможность управлять делами местной церкви вне зависимости от любой другой Церкви».

Патриарх Варфоломей также вспомнил, тех которые обвиняли Вселенский Патриархат в предоставлении ПЦУ, только частичной автокефалии.

«Это не правда. Мы предоставили им полную Автокефалию, как и всем другим церквям, в прошлые века и в последнее время, которым была предоставлена автокефалия от Вселенского патриархата, я должен отметить, мы являемся единственной Церковью, которая имеет право по священным канонам историческое право церкви о предоставлении автокефалии. Итак, мы предоставили им абсолютную Автокефалию», – сказал патриарх.

«Как только они выбрали своего предстоятеля, Епифания и его Священный Синод, мы не имеем причин вмешиваться, если они не попросят у нас советы в любых тяжелых трудностях, с которыми они могут столкнуться в своей церковной жизни», – подытожил Вселенский патриарх Варфоломей.

Патриарх Варфоломей пожелал, чтобы 2020 год был благословенным, плодотворным и «прежде всего, чтобы приносил больше мира в мире, который так отчаянно нуждается в этом».

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