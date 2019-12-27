Стычка фанатов привела к остановке матча чемпионата Украины по баскетболу
Гости из Днепра сорвали баннеры «Киев-баскета» и спровоцировали скандал.
В четверг, 26 декабря, в киевском Дворце спорта «Венето» состоялся один из центральных матчей чемпионата Украины по баскетболу. Однако встречу омрачила остановка, вызванная конфликтом между фанатами клубов.
Фанаты «Днепра» на протяжении всего матча скандировали: «Киев – это «Будивельник». А позже сорвали баннеры с сектора фанатов соперника, что привело к стычке болельщиков. Скандальный инцидент случился в начале третьей четверти. Главный арбитр – судья Международной категории ФИБА Николай Амбросов – принял решение остановить игру. Со временем страсти улеглись, баннеры «Киева-баскета» возвратили на место и матч продолжился.
После возобновления игры уже фаны киевской команды начали скандировать нецензурные выражения в адрес ультрас соперника. Очевидно, что ФБУ накажет оба клуба за поведение своих болельщиков.
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