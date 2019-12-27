Трамп потребовал от России прекратить убивать мирных сирийцев

Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 декабря, предостерег Россию, Сирию и Иран от убийств гражданских в сирийской провинции Идлиб.

Об этом он написал в социальной сети Twitter, передает УНН.

В то же время Трамп похвалил Турцию за усилия, направленные на то, чтобы остановить атаки на мирных жителей.

“Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных гражданских в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция упорно работает над тем, чтобы остановить эту бойню”, — подчеркнул американский президент.

Ранее на этой неделе представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара требует новой договоренности о перемирии в Идлибе. В Москве находилась турецкая делегация для обсуждения ситуации в провинции. Авиаудары в Идлибе должны прекратиться немедленно, подчеркнул Калин.

Турецкая армия имеет двенадцать наблюдательных пунктов в Идлибе. Они были созданы на основе соглашения о прекращении огня, достигнутого президентами России, Турции и Ирана в сентябре 2018 года. Посты должны были предотвратить наступление сирийских правительственных сил в регионе. В начале этой недели Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что армия Асада окружила турецкий пост близ населенного пункта Аль-Сурман.

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