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09:16 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле рассказали, как Путин отмечает Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин предпочитает праздновать Новый год дома, в кругу родных и друзей, когда у него нет деловых поездок.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год. Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно”, — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что это личное время Владимира Путина, которое у него не так часто бывает.

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Тэги: Новый год, Владимир Путин

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