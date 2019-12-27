Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами

Резонанс вокруг заявления о достижении договоренности МВФ и Украины относительно трехлетней кредитной программы объемом 5,5 млрд долларов быстро затих, и перспективы этого кредита пока что представляются довольно туманными.

А само громогласное заявление о выделении кредита носило, во многом, сугубо политический характер.

С одной стороны, вроде бы Зеленский и, что важнее, новая глава МВФ Кристалина Георгиева в унисон однозначно заявили, что вопрос о кредите решен. С другой стороны, есть ряд условий выделения кредита, выполнение которых Украиной выглядит пока достаточно проблематичными, информируют Экономические Новости.

А главное, заявление о выделении кредита было сделано накануне парижской встречи в нормандском формате и выглядело как явная демонстрация поддержки Зеленского со стороны США, поскольку хорошо известно, что МВФ – это прежде всего США.

Об этом свидетельствует тот факт, что буквально вскоре после телефонного разговора Зеленского с главой МВФ и их заявления в твиттере посольства США в Украине появилось поздравление.

«Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны», – говорится в сообщении американской амбассады в Киеве.

На самом деле, решение о начале кредитной программы и выделении первого транша пока отсутствует. Директор-распорядитель МВФ единолично кредиты не раздает. Подобные решения принимает совет директоров фонда, на чем, собственно, акцентировала внимание Кристалина Георгиева. А в плане работы совета до нового года Украина не значилась, даже не могла значиться, поскольку, несмотря на прозвучавшие заявления, Украина должна выполнить ряд условий (prior actions), прежде чем будет открыта кредитная программа. Более того, пока еще нет даже итогового меморандума, который обычно предшествует подписанию соглашения.

Если верить заявлениям различного рода «экспертов» и посвященных, которые неведомо откуда что-то знают, то на момент написания этого текста вопрос находился в стадии Staff Level Agreement, то есть принципиального согласия, что можно перевести примерно как «клерки на своем уровне договорились». Иными словами, технический персонал вроде как вопрос согласовал, но на уровне высшего руководства вопрос еще не рассматривался. Следует понимать, что МВФ – это огромная бюрократическая структура, в которой решение готовится большим количеством клерков, и в этом смысле фонд ничем не лучше наших министерств с огромным количеством бюрократии.

Однако здесь интересны не все эти бюрократические маневры, а сам факт того, что фонд неожиданно заявляет о принципиальной договоренности в начале декабря, хотя буквально в конце ноября очередная миссия МВФ покинула Киев без каких-либо конкретных результатов, а в медиа ходила информация о провале переговоров.

Озвучивались даже причины ноябрьского провала. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, в переговорах с МВФ камнем преткновения были «ПриватБанк» и законопроект о рынке земли сельхозназначения, прежде всего, в части запрета приобретения земли иностранцами. Ни один из этих вопросов в интересном для МВФ и Запада вообще ключе пока не решен, но вдруг появляется информация о Staff Level Agreement.

Причину такой смены настроений, по нашему скромному разумению, следует искать именно в политической плоскости. Как сказано выше, перед саммитом нормандской четверки МВФ, точнее США, вознамерились продемонстрировать поддержку Зеленского. Адресатом такой демонстрации, вполне возможно, был даже не Путин, а франко-германский тандем Макрона и Меркель.

Конечно, в телефонном разговоре Георгиевой и Зеленского последний мог пообещать первой выполнение неких условий. Но в МВФ ведь не наивные инфанты сидят, фонд содержит в Украине свое представительство, а потому он достаточно владеет ситуацией, чтобы верить на слово. Думается, в фонде хорошо понимают, что Зеленский даже при наличии номинальной мегафракции в парламенте далеко не полностью владеет ситуацией в Раде, прежде всего, в своей же фракции, где имеются определенные группы влияния, например, ориентированные на олигарха Коломойского, интересы которого резко противоречат интересам Запада, прежде всего, в вопросе «ПриватБанка». Поэтому обещание Зеленского провести то или иное решение вполне может быть утоплено в парламенте. Не говоря уже о Конституционном суде, который забраковал два законопроекта офиса Зеленского, принятых в «дурборежиме» на старте работы нынешней Рады.

Однако настроение МВФ резко изменилось с негативного после безуспешного пребывания миссии в конце ноября до умеренно позитивного в начале декабря с бравурными заявлениями директора-распорядителя Георгиевой и поздравлениями американской амбассады. На уровне причинно-следственных связей у такой смены настроений просматривается только одно объяснение – это политическое решение о поддержке Зеленского перед саммитом в Париже.

Все было бы хорошо, если бы не «prior actions»

Собственно, не все так хорошо и просто, что следует уже из самого заявления Георгиевой. Директор-распорядитель фонда подчеркнула, что кредит Украина получит только после выполнения ряда условий, то есть совершения некоторых «предварительных действий, so-called «prior actions».

Вопреки ожиданиям, Кристалина Георгиева сделала упор даже не на продаже земли иностранцам, а на банковской сфере.

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами

«Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины строго зависит от соблюдения законности в стране, сокращения влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных вследствие банкротства банков», – озвучила слова Георгиевой пресс-служба МВФ.

Очевидно, речь идет, прежде всего, о ПриватБанке. МВФ резко выступает против возврата банка бывшим собственникам, то есть Коломойскому и компании. Действительно, законопроект о запрете возврата национализированных банков уже готов и подан в Раду, но его рассмотрение и принятие – это вопросы не одного дня. К тому же, далеко не факт, что этот норматив будет принят вообще, да еще в том виде, в котором это устроит МВФ, если учесть наличие в Раде значительного числа сторонников Коломойского.

Напомним, что, кроме проблемы национализированных банков, собственно, проблемы ПриватБанка, МВФ в качестве условий всегда выдвигал минимальный дефицит бюджета и так называемые рыночные тарифы на коммуналку. К этим условиям сейчас добавился рынок земли. Указанные условия считаются выполненными, конечно, если считать выполнением принятие в первом чтении скандального закона о рынке земли.

К тому же, этот закон пока однозначно запрещает прямую покупку земли иностранцами из-за возможных социальных последствий, и это, по информации СМИ, якобы вызывает недовольство Запада и МВФ. Такая реакция раздражает тем более, что на Западе покупка земли иностранцами в целом ряде стран жестко зарегламентирована, а то и вовсе запрещена, о чем уже приходилось писать.

Приведем любопытный пример страны Болгарии, откуда родом нынешняя глава МВФ Кристалина Георгиева. Эта бывшая «шестнадцатая республика СССР» вступила в ЕС с 1 января 2007 года, то есть уже 13 лет пребывает в Евросоюзе, в странах которого, в целом, разрешена продажа земли резидентам ЕС из других стран, хотя часто с целым рядом ограничений. До этого срока, был длительный этап подготовки Болгарии к вступлению в ЕС. И только недавно в этой стране был поднят вопрос о снятии запрета на продажу земли иностранцам, предположительно, с 2020 года.

В свою очередь, Украину ни в какой ЕС не принимают и принимать в обозримом будущем не собираются. Но в то же время нам постоянно «выкатывают» условия распродажи земли, в том числе иностранцам, как какому-то африканскому «бантустану».

Правда, недавно советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что вопрос земли пока якобы вообще вынесен за рамки перговоров с фондом. Но очевидно, что этот вопрос Запад будет поднимать вновь и вновь, поскольку это в интересах международного капитала, прежде всего спекулятивного.

Таким образом, остается главный, по нашему разумению, камень преткновения, который и будет определять, получит ли Украина указанную программу МВФ и первый транш по этой программе, который оценивают в 2 млрд долларов.

МВФ озабочен тем, что ПриватБанк может быть возвращен бывшим собственникам, то есть Коломойскому и компании. Характерно, что сам Коломойский в последнее время в присущей ему манере давал понять, что банк он вскоре получит обратно в свое пользование, поскольку его национализацию якобы должны признать незаконной в судах. Впрочем, опасность возврата прежним собственникам существует и по другим банкам, выведенным с рынка, о чем сказал экономический советник Устенко, но больше всего, конечно, фонд беспокоит Приват как самый крупный, капиталоемкий и скандальный.

Напомним, что на докапитализацию банка государство потратило около 5,5 млрд доллларов, то есть столько же, сколько сейчас планируется дать взаймы в рамках обсуждаемой программы МВФ для Украины. МВФ обеспокоен, чтобы не было рисков возврата, поскольку вопрос возврата рефинансирования тогда повисает в воздухе.

Именно этому посвящен законопроект по ПриватБанку, поданный в Раду. Вдаваться в подробности этого документа не будем, но отметим, что он вызывает весьма неоднозначные комментарии. Бытует мнение, что сам ПриватБанк Коломойскому не особо нужен, и шумиха, которую он сейчас раздувает в СМИ, направлена на повышение его ставок в торге вокруг банка, в том числе с помощью парламентского лобби. Есть версия, что Коломойский не прочь получить компенсацию за национализированный банк. Не возражает он и против так называемоемого «нулевого варианта», согласно которому прощаются все долги в виде кредитов, которые структуры Коломойского брали в свое время у ПриватБанка на крайне невыгодных для банка условиях, за что теперь должно расплачиваться государство, то есть налогоплательщики.

Учитывая, скажем так, особые отношения Зеленского и Коломойского, МВФ вполне ожидаемо требует прекратить подобные маневры.

А оно нам надо?..

Итак, если вопрос земли все же вынесли за скобки нынешнего этапа сотрудничества с МВФ, а закон о невозврате ПриватБанка и других банков будет принят Радой в ближайшее время в том виде, который удовлетворит фонд, можно ожидать, что в первом квартале 2020 года Украина получит первый транш новой кредитной программы МВФ в размере 2 млрд долларов.

Возникает извечный повпрос о том, нужен ли Украине этот транш вообще, особенно с учетом наблюдающегося избытка валюты и падения курса, а также того факта, что в последнее время Украина обходилась без кредитной поддержки фонда.

Следует напомнить, что Украина сейчас проходит пик выплат по внешним долгам, причем в условиях падения производства и прогрессирующего дефицита платежного баланса, хотя зе-власть пытается уверять в некоем росте экономики. Указанный экономический советник Устенко полагает, что Украине в 2020 году нужно 10 млрд долларов, половина из которых должна пойти на обслуживание внешних долгов, а вторая половина – на покрытие отрицательного сальдо счета текущих операций, возникшего из-за ухудшения торгового баланса, прежде всего, из-за падения промышленного производства. По мнению Устенко, для затыкания этой дыры нужны не ОВГЗ (привет Минфину!), а внешние кредиты и/или прямые инвестиции.

Напомним, что премьер Гончарук анонсировал размер инвестиций в будущем году в размере 5 млрд долларов, но подобная декларация явно взята с потолка, если учесть что в уходящем году прямые инвестиции составили, по неточным данным, 2 млрд долларов. Если последняя цифра является правдой, то никаких предпосылок для ее увеличения не просматривается, даже с учетом приватизации и возможной распродажи земли.

Словом, если не будет серьезных внешних поступлений, то придется тратить золотовалютный резерв, который на данный момент составляет около 22 млрд долларов. Но это далеко не лучший путь, опять-таки, с учетом дефицита торгового баланса.

Если отбросить социальные проблемы, возникающие в связи с кредитами МВФ, то это выгодные дешевые ресурсы под 3% годовых. Экономист Устенко полагает, что наличие кредитования фондом под 3% позволит Украине брать на внешних коммерческих рынках займы под 5-5,5%. Честно говоря, такой оптимизм вызывает серьезные сомнения, но очевидно, что дешевое кредитование МВФ позволит Украине существенно снизить ставку займов по тем же евробондам и, таким образом, резко удешевить обслуживание внешнего долга при перекредитовании для погашения указанной «дыры» в 10 млрд долларов.

В настоящий момент Украина обходится без внешнего финансирования во многом благодаря пирамиде ОВГЗ, но эти займы дорогие, хотя их стоимость неуклонно снижается, а сама пирамида может в любой момент «перевернуться». В этом смысле кредит МВФ может сыграть стабилизирующую роль, уменьшая риск того, что покупатели ОВГЗ в одночасье станут массово выводить из страны валюту, обваливая гривну и платежный баланс.

С другой стороны, получается, что МВФ намерен в течение трех лет планируемой программы дать – если еще даст! – Украине кредит примерно на такую же сумму, которую она должна вернуть МВФ в течение тех же трех дет, то есть немногим более 5 млрд долларов. Иными словами, новый кредит дается на погашение старого займа.

К тому же, выполнение ряда условий МВФ ведет к стагнации экономики и, по словам экономиста Виктора Скаршевского, «консервирует бедность»

«МВФ требует максимального сокращения расходов бюджета, а это значит, что нет возможности инвестировать в промышленность, развивать экспорт, давать предприятиям налоговые льготы. Плюс власти не могут финансировать на должном уровне социалку, даже если есть такая возможность. К примеру, Украина могла бы снизить цены на энергоресурсы, в частности на газ для населения, за счет более дешевого газа внутренней добычи. Но МВФ настаивает на «рыночных ценах». И пока мы сидим на кредитной игле МВФ, об экономическом развитии можно забыть», – полагает Скаршевский. К его словам гражданина трудно что-либо добавить, а потому проведем интересный пример.

Предыдущая глава МВФ Кристин Лагард, полностью следуя проводимой фондом с тупым упорством неолиберальной политике, требовала сокращения государственных инвестиций в промышленность и инфраструктуру, снижения расходов на социальную сферу и так далее, то есть всего того, что требуют сейчас от Украины в рамках всех этих «программ МВФ».

Однако стоило Лагард сменить место работы и возглавить Европейский центробанк, да еще вспомнить свое происхождение из Франции, где совершенно другие традиции и установки, как она резко «сменила пластинку». Лагард заговорила о благостности государственного участия в финансировании крупных производственных и инфраструктурных проектов и даже туманно высказывается в том смысле, что увеличение расходов на социальную сферу и рост доходов населения оборачиваются ростом платежеспособного спроса и, соответственно, стимулированием экономического роста.

Столь крутой разворот от либертарианства, как минимум, к старине Джону Мейнарду Кейнсу изрядно забавляет. Как любил говаривать Кучма, место сидения определяет точку зрения.

Словом, думай-те…

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