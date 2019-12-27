В Украине назвали самое популярное слово 2019 года

Слово «диджитализация» стало самым популярным среди поисковых запросов.

«Диджитализация» – стала самым популярным словомв Украине в 2019 году. Этот факт основан на рейтинге словаря современного украинского языка и сленга myslovo.com.

Слово диджитализация произошло от английского «digitalization». Оно означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Такое описание содержится в словаре современного украинского языка.

Также слово «диджитализация» — это упрощенная форма точного украинского аналога «цифровая трансформация», которая является проявлением глобальной цифровой революции.

Интересно, что актуальные тренды года, как глобальное потепление, изменение климата не получили большого отклика среди украинцев.

Также очень популярными словами в 2019 году оказались «Зе» (сокращение фамилии Зеленского) «монобольшинство», «турборежим», «разведение», «красные линии» и «пленные».

Отметим, что современный словарь создали 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений украинского языка. Слова и определения может прислать любой пользователь интернета.

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