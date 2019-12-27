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12:41 27 Декабря 2019 0 Комментарии
Зеленский уволил главу ГБР Трубу
Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Госбюро расследований Романа Трубы.
Другим указом президент назначил временного главу ГБР – нардепа от Слуги народа Ирину Венедиктову.
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Тэги: Владимир Зеленский, ГБР
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