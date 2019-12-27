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Главная » Украина » Политика
12:41 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский уволил главу ГБР Трубу

Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Другим указом президент назначил временного главу ГБР – нардепа от Слуги народа Ирину Венедиктову.

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Тэги: Владимир Зеленский, ГБР

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